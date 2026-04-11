Arvid Lindblad | Hamilton un punto di riferimento Sogno di vincere il titolo di F1 entro il 2031

Il giovane pilota di diciotto anni della Racing Bulls ha parlato della sua ammirazione per il campione di Formula 1, definendolo un punto di riferimento. In un’intervista, ha anche condiviso il suo obiettivo di conquistare il titolo mondiale entro il 2031. È stato anche menzionato che ha partecipato alle prime tre gare della stagione, evidenziando la sua presenza in campionato.

Il suo cognome in svedese significa “foglia di tiglio”, considerata un rimedio naturale calmante e rilassante. Due caratteristiche che possono raccontare Arvid Lindblad fuori dalla pista, ma quando indossa il casco il diciottenne entra in un’altra dimensione, in cui conta soltanto il risultato finale. Passaporto britannico, madre indiana e padre svedese, è l’unico esordiente e il pilota più giovane nella griglia della Formula 1. La Red Bull lo ha cresciuto e la Racing Bulls ha scommesso su di lui, dopo averlo visto battere molti record di precocità nelle serie minori. Lindblad si è messo in mostra nei primi tre GP della stagione, ottenendo un ottavo posto al debutto in Australia ed escludendo Verstappen dal Q3 in Giappone.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arvid Lindblad: "Hamilton un punto di riferimento. Sogno di vincere il titolo di F1 entro il 2031" Arvid Lindblad, il rookie della F1 che non ha (ancora) la patente di guidaAl volante di una vettura (da gara) ha già dimostrato di saperci fare ma, almeno per il momento, Arvid Lindblad potrà mostrare le sue doti di guida... Chi è Arvid Lindblad, l’unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di VerstappenArvid Lindblad guiderà la Racing Bulls nel Mondiale 2026, il primo della sua carriera.