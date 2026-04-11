Artemis II torna sulla Terra astronauti sorridenti dopo lo splashdown perfetto – Il video

Gli astronauti della NASA Christina Koch e Victor Glover sono tornati sulla Terra dopo aver completato la missione Artemis II. La capsula Orion ha effettuato con successo lo splashdown, e gli astronauti sono stati recuperati in buona salute. Sorrisi e emozione si sono visti sul ponte della nave durante le operazioni di recupero, che si sono concluse con un rientro sicuro.