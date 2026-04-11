Venerdì si è conclusa nel Pacifico la missione Artemis II, il primo viaggio dell’umanità intorno alla Luna in oltre 50 anni. La navicella ha completato il suo percorso e si è immersa nell’acqua, segnando il termine di un'operazione che ha coinvolto numerose fasi e tecnologie sviluppate negli ultimi anni. La missione, definita dalla NASA come un evento per tutta l’umanità, ha visto il suo successo dopo circa due settimane di volo.

Il viaggio da record di Artemis II attorno alla Luna si è concluso venerdì con un emozionante ammaraggio nel Pacifico, chiudendo il primo viaggio lunare dell’umanità in più di mezzo secolo. In una conferenza stampa a Houston dopo il ritorno sulla Terra, Rick Henfling, direttore del volo di ingresso dell’Artemis II, ha detto che l’equipaggio è “felice, in salute e pronto a tornare a casa a Houston” dopo la missione di 10 giorni. Gli astronauti sono il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. La dottoressa Lori Glaze, vice amministratore associato della NASA, ha reso omaggio all’equipaggio dicendo che hanno affrontato la missione “senza soluzione di continuità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, NASA: "E' stata una missione per tutta l'umanità"

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Le immagini più intense del rientro di Artemis II sono i primi piani della capsula Orion subito dopo l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego. La navicella galleggia sull’acqua dopo aver attraversato l’atmosfera a Mach 33, mentre i sommozzat - facebook.com facebook

I quattro astronauti impegnati nella missione Artemis II sono tornati sulla Terra. Con l'ammaraggio della capsula Orion nell'Oceano Pacifico, si conclude un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. x.com