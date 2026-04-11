Dopo dieci giorni nello spazio, la capsula Orion è rientrata nell’atmosfera terrestre e è atterrata nell’oceano sulla costa orientale degli Stati Uniti alle ore 20:07. L’equipaggio ha completato con successo la missione Artemis II, che ha coinvolto un viaggio nello spazio profondo. La capsula è stata recuperata e riportata a terra, segnando la fine di questa spedizione.

Dopo dieci giorni di navigazione nello spazio profondo, la capsula Orion ha toccato l’oceano alle ore 20:07 della costa orientale degli Stati Uniti, segnando il termine della missione Artemis II. L’equipaggio, composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, è tornato sulla Terra dopo aver completato un’orbita lunare che ha permesso di testare i sistemi critici per il ritorno dell’uomo sul nostro satellite. La sfida tecnica del rientro atmosferico a velocità record. Il momento più critico della manovra si è verificato durante la discesa, quando il modulo ha dovuto affrontare l’impatto con l’atmosfera terrestre viaggiando a una velocità superiore ai 24mila chilometri orari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: missione storica conclusa, l’equipaggio è tornato a casa

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