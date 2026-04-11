Artemis II missione compiuta | gli astronauti sono tornati sulla Terra

Dopo dieci giorni nello spazio, gli astronauti della missione Artemis II sono tornati sulla Terra, atterrando con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. La missione, che ha esplorato il lato nascosto della Luna, si è conclusa con successo. Gli equipaggi hanno completato le operazioni di rientro e sono stati recuperati senza problemi. L’intera operazione ha coinvolto varie fasi di preparazione e coordinamento tra le agenzie spaziali.

Al termine di una missione storica di 10 giorni alla scoperta del lato nascosto della Luna, gli astronauti della missione Artemis II sono rientrati sulla Terra con un ammaraggio spettacolare nell'Oceano Pacifico. La capsula Orion è ammarata alle 17,07 locali, le 2,07 della notte in Italia, vicino San Diego, in California. La distanza totale percorsa è stata di 694.481 miglia e la missione della NASA ha superato il record di distanza stabilito dall'Apollo 13 nel 1970. Artemis II non è atterrata sulla Luna né è entrata nell'orbita lunare ma ha battuto il record di distanza dell'Apollo 13 e ha segnato la distanza più lunga mai percorsa dagli esseri umani dalla Terra, quando l'equipaggio ha raggiunto i 252. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mission Accomplished! Artemis II Astronauts Splash Down After Historic Moon Voyage

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La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l'ammaraggio nel Pacifico e gli applausi - Il video x.com