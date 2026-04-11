Gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II sono tornati sulla Terra, con l'ammaraggio della capsula Orion nel Pacifico, al largo delle coste californiane a sud-ovest di San Diego. La fase di rientro si è conclusa senza problemi, anche se si è verificato un fuoriprogramma durante l'ammaraggio. La missione è stata dichiarata perfetta dalle autorità coinvolte.

Missione compiuta. La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così il viaggio di Artemis II che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. Ora la capsula dovrà essere agganciata dalle imbarcazioni che ha guideranno alla nave dove gli astronauti saranno aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli medici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Artemis II, il ritorno: gli astronauti sono sulla Terra. L'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogramma. «E' stata una missione perfetta»

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Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogrammaLa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

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