Artemis 2 gli astronauti rientrano | il problema coi gommoni nell' Oceano

Gli astronauti della missione Artemis II sono tornati sulla Terra, atterrando nell'Oceano Pacifico intorno alle 2 di questa notte. La capsula Orion ha completato il viaggio di ritorno dalla Luna, ma durante le operazioni di rientro si è verificato un problema con i gommoni di salvataggio. Nessuno dei membri dell'equipaggio ha riportato ferite o problemi di salute, e le operazioni di recupero sono state portate avanti come previsto.

Orion torna dalla Luna e con lei i quattro astronauti della missione Artemis II, ammarati intorno alle 2 di stanotte nell'Oceano Pacifico, non senza un curioso fuoriprogramma. Dopo il lancio del primo aprile da Cape Canaveral, il rientro sulla Terra ha rappresentato il passaggio più critico dell’intera missione. A bordo, oltre all’equipaggio, anche centinaia di immagini raccolte durante il sorvolo del lato nascosto della Luna, ora pronte per essere analizzate dalla Nasa. Il viaggio di ritorno si è concluso dopo circa 400mila chilometri percorsi nello spazio. L’ingresso in atmosfera è avvenuto a oltre 38mila chilometri orari, una velocità pari a 32 volte quella del suono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Artemis 2, gli astronauti rientrano: il problema coi gommoni nell'Oceano Leggi anche: La capsula Orion di Artemis II ritorna sulla Terra, ammaraggio nell'Oceano Pacifico e astronauti recuperati Missione Artemis 2: gli astronauti hanno completato il giro nel lato nascosto della Luna e rientrano sulla TerraDopo aver vissuto l’emozione storica e indimenticabile per essere stati i primi esseri umani a spingersi alla massima distanza dalla Terra, i 4... Temi più discussi: Artemis II, verso la Luna con Leonardo; Cosa mangiano, come dormono e come si lavano i 4 astronauti di Artemis II della NASA; Il futuro dopo Artemis II, come l’Italia sta lavorando alla casa degli astronauti sulla Luna; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna. Artemis 2, fine del viaggio: gli astronauti tornati sulla TerraTutto secondo programma, la navicella ammarata al largo di San Diego: tutto il team di Artemis 2 in buone condizioni di salute. tgcom24.mediaset.it Artemis II, il ritorno: gli astronauti sono sulla Terra. L'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogramma. «E' stata una missione perfetta»Missione compiuta. La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così il viaggio di ... ilmattino.it I quattro astronauti impegnati nella missione Artemis II sono tornati sulla Terra. Con l'ammaraggio della capsula Orion nell'Oceano Pacifico, si conclude un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. x.com Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook