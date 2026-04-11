Arte a Le Grazie | l’ex convento degli Olivetani si anima di colori

Nella sala del mare, all’interno dell’ex convento degli Olivetani a Le Grazie, sono esposte le opere della dodicesima edizione del concorso internazionale di pittura Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte. Le creazioni sono visitabili in questo momento e fanno parte di una rassegna dedicata all’arte pittorica. La mostra si svolge in un edificio storico che ospita le opere selezionate per l’evento.

Le opere selezionate per la dodicesima edizione del concorso internazionale di pittura denominato Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte sono attualmente visitabili presso la Sala del Mare, situata nell’ex convento degli Olivetani a Le Grazie. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì 17 aprile, con un orario di accoglienza previsto tra le 16:00 e le 19:00, preparando il terreno per l’evento conclusivo della manifestazione. Il programma della premiazione e il dialogo con gli esperti. Il culmine delle celebrazioni artistiche si terrà sabato 18 aprile alle ore 16:00, quando il refettorio dell’antico complesso degli Olivetani ospiterà la cerimonia di premiazione dei vincitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arte a Le Grazie: l’ex convento degli Olivetani si anima di colori Il "Cerri-Mari" si anima di voci, suoni e colori grazie al memorial CorlattiDomenica scorsa il campo Cerri-Mari di Sondrio si è riempito come succede nelle giornate giuste: rumore, corse, palloni che rimbalzano ovunque e... Dipingere la disabilità con i colori dell’anima: mostra itinerante al centro Arte PeriniFino a giovedì 2 aprile il Centro Arte Perini (Cap) di Castelvetro accoglie la mostra itinerante di Loredana Fantato, Dipingere la disabilità con i... Temi più discussi: Grazie all'Intelligenza artificiale rintracciata opera d'arte rubata nel 1972, un furto che aveva portato alla chiusura della Galleria d'Arte per 29 anni; Arte: l’uomo comune di Clet torna sul ponte alle Grazie; Ericavale Morello: disegnare (l’arte) è un po’ giocare; Paesi dipinti d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia: tra i borghi più colorati dello Stivale. Le Grazie Portovenere Baia dell’arte. Primo premio al pittore Monducci. Vince il ritratto a olio ’Caterina’La cerimonia di premiazione del Concorso internazionale di pittura ‘Le Grazie Porto Venere - La Baia dell’Arte’, promosso dalla associazione artistica culturale ‘Il Volo dell’Arte’ (presieduta da ... lanazione.it Le colline del Prosecco cantano grazie a Shezad Dawood: nasce AntifonaCon Antifona, una straodinaria opera sonora immersiva dal forte impatto sensoriale, l’artista britannico Shezad Dawood si aggiudica la prima edizione del premio Colline ad Arte. Promosso ... exibart.com Cinque imputati legati a gallerie d'arte davanti al giudice di Udine: avrebbero venduto opere e libri a prezzi folli per oltre 240 mila euro. In aula lo scontro tra periti sul valore reale dei pezzi. L'allarme lanciato da un direttore di banca ha salvato l'anziana dal last - facebook.com facebook Il padiglione russo a Venezia è una vergogna per l’Italia, terra di arte e non di propaganda, di cultura e non di regime, di pace e non di aggressione militare. Uno scandaloso obbrobrio internazionale. Biennale sciagurata x.com