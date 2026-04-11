Ars et Labor derby da semi testacoda | a Mesola per inseguire un sogno - DIRETTA ALLE 15.30
Oggi alle 15.30 si gioca il match tra Ars et Labor e Mesola, con quest’ultima in fondo alla classifica. La squadra ospite cerca di ottenere una vittoria che potrebbe avvicinarla alla zona medio-alta, mentre l’Ars et Labor punta a mantenere la posizione e mettere pressione alla capolista, impegnata domenica contro un avversario diretto. L’incontro si svolge in un momento cruciale per entrambe le formazioni, in vista delle prossime sfide.
Una sorta di semi-testacoda. L’Ars et Labor (seconda) va a far visita al fanalino di coda Mesola in un anticipo del sabato che sa di ultima occasione per mettere pressione alla capolista Mezzolara (a +6 e impegnata domenica contro il Pietracuta). Per gli uomini di Parlato non ci sono alternative.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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