È stato presentato il primo camper sociale, un veicolo progettato per offrire assistenza e soccorso su quattro ruote. Il mezzo è dotato anche di servizi igienici e sarà impiegato nelle zone dove si registrano emergenze o bisogni di supporto. La presenza del camper mira a raggiungere persone in difficoltà, garantendo servizi di prima assistenza e accoglienza durante le operazioni sul territorio.

Siena, 11 aprile 2026 – “Il caso non è mai un caso. Allora se il camper incrocerà sulla sua strada qualcuno che ha bisogno, avremo compiuto la missione ”. Così ieri il cardinale Augusto Paolo Lojudice all’inaugurazione, presso i giardini della Lizza, del camper sociale. Un mezzo attrezzato come ’stazione di posta itinerante’: lo definisce così la Società della Salute Senese, che ha beneficiato di finanziamenti Pnrr per il progetto, ideato e realizzato con Fondazione Caritas delle Diocesi di Siena e Montepulciano e Cooperativa sociale Pangea. https:www.lanazione.itsalutemastectomie-chirurgia-seno-ovko6wcv “Quando ho saputo da Caritas che nei progetti Pnrr c’era anche un camper sono rimasto stupito – anche il cardinale Lojudice –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il primo ‘camper sociale’: assistenza e soccorso su 4 ruote. E ci saranno anche i servizi igienici

Cooperativa “Il Carro“ raddoppia. Ci saranno anche laboratori e una grande caffetteria socialeSi ampliano e consolidano le attività della cooperativa sociale Il Carro, attiva da quasi quarant’anni nel supporto ai disabili e alle categorie...

Sportello a quattro ruote. Più assistenza e servizi nel cortile di casa con l’ufficio mobile AlerDavanti al complesso Aler di via Kullmann, nel quartiere Cederna, il furgone bianco sembra uno dei tanti mezzi di servizio che attraversano la città.