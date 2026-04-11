A Brescia sono stati effettuati sequestri di armi, con alcune persone denunciate e altre che hanno visto revocate le licenze di detenzione. Le autorità stanno controllando attentamente le armi presenti nella provincia, verificando la documentazione e la provenienza di ciascun esemplare. La situazione ha portato a interventi di polizia mirati per garantire il rispetto delle norme sulla detenzione e il possesso di armi.

Brescia, 11 aprile 2026 – Nel bresciano ci sono tante armi e per questo motivo, talvolta, c’è la necessità di verificarne la provenienza e il modo in cui sono detenute. Prosegue, anche per questo motivo, l’attività di monitoraggio del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia. L’obiettivo con cui operano i militari dell’arma è controllare il rispetto della normativa vigente in materia di detenzione e custodia delle armi, anche per prevenire incidenti e usi impropri di armi e esplosivi. Nel corso dell’ultimo trimestre, i Carabinieri hanno effettuato complessivamente controlli su 7.514 possessori, accertando un totale di 27. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armi a Brescia: sequestri, denunce e licenze revocate

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