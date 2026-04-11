Nel mondo del nuoto, gli atleti e gli appassionati investono nella qualità dell’abbigliamento e degli accessori, scegliendo tra modelli di alta gamma e materiali innovativi. Si alternano allenamenti nelle prime ore del mattino, pause pranzo e momenti di relax domenicali. Diversi marchi offrono prodotti pensati per le diverse esigenze di chi vive la piscina, dagli costumi alle attrezzature tecniche, fino a strumenti artigianali come gli sci in acciaio.

Nuoto. C’è chi entra in acqua all’alba, chi nella pausa pranzo, chi a fine giornata. E chi sceglie la domenica, per sé. È una nuova generazione di nuotatori che non cerca il podio, ma il benessere. Da questa visione nasce la collezione arena SS26: all’interno della linea Feel, i modelli Y-Line: monocromo bianconero con logo e tapes a contrasto, disponibile anche in versione due pezzi; Merydian: più femminile e sofisticato, con collo alto, multiping che valorizzano le forme, doppia apertura sul back e zip funzionale. La linea Shapewear è pensata per chi desidera sentirsi sicura e sostenuta, la grande novità è il costume Linda, caratterizzato da tape elastico, power mesh e reggiseno interno con X-support, cross back e spalline regolabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arena e i costumi per chi vive il nuoto Atomic: i modelli premium per atleti al top Buff e Asics: quando i materiali contano. Ogni vasca a ’tutto stile’. Sci in acciaio, l’artigianato fa i miracoli

Assoluti Primaverili Unipol di nuoto a Riccione dal 14 al 18 aprile: 687 atleti in vasca con Ceccon, Paltrinieri e CurtisAllo Stadio del Nuoto di Riccione la grande rassegna nazionale con 164 società e 1427 presenze gara.

Il futuro del nuoto italiano in vasca a Riccione: via ai Criteria giovanili. Oltre 2 mila atleti in garaLo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione che rappresenta il più importante appuntamento...

Temi più discussi: Arena e i costumi per chi vive il nuoto Atomic: i modelli premium per atleti al top Buff e Asics: quando i materiali contano. Ogni vasca a ’tutto stile’. Sci in acciaio, l’artigianato fa i miracoli; La Traviata 2026: l’Arena incontra il Moulin Rouge; Verona: La traviata aprirà il 103° Arena di Verona Opera Festival, con una doppia serata, il 12 e il 13 giugno 2026; arena presenta la nuova collezione Beachwear SS26.

Arena e i costumi per chi vive il nuoto Atomic: i modelli premium per atleti al top Buff e Asics: quando i materiali contano. Ogni vasca a ’tutto stile’. Sci in acciaio, l ...Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

La recensione di occhialini e costume da nuoto per chi cerca la prestazioneGli Arena Air Sonic uniscono leggerezza e aerodinamica destinate a prestazioni top alla maggior comodità possibile, ma a stupire veramente è il costume Hyperflow che comprime il giusto, dura nel tempo ... wired.it

«Ora ad Arbeloa non resta che sperare nella remuntada all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per non buttare definitivamente la stagione. » La settimana del Real Madrid sembra non avere fine: dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di Champions contro il B - facebook.com facebook

Buongiorno con la prima pagina de L’Arena di oggi, venerdì 10 aprile 2026 x.com