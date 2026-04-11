Ardea stop allo spaccio | arrestato pusher e via il migrante al CPR

A Ardea, i Carabinieri hanno arrestato un venticinquenne senza fissa dimora con precedenti penali, con l’accusa di spaccio di droga. L’operazione si è svolta nel centro della città, dove i militari hanno intercettato e fermato il giovane. Contestualmente, è stato trasferito in un centro di identificazione e espulsione un migrante che si trovava nel territorio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno messo fine a un’operazione di spaccio avvenuta nel cuore di Ardea, portando all’arresto di un venticinquenne senza dimora con precedenti penali. L’intervento, scattato in una via centrale del comune, ha coinvolto anche un uomo di 58 anni residente a Roma, colto mentre riceveva una dose di cocaina dal giovane in cambio di denaro subito dopo aver parcheggiato il proprio veicolo. L’intervento dei militari e il sequestro delle sostanze. La dinamica si è sviluppata rapidamente quando l’attenzione dei militari si è concentrata sul passaggio di materiale stupefacente tra il venticinquenne e l’acquirente romano, arrivato sul posto a piedi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ardea, stop allo spaccio: arrestato pusher e via il migrante al CPR Ardea, perquisizione in casa: droga e contanti. Arrestato pusher 76enneArdea, 25 febbraio 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 76enne del posto, gravemente... Ardea, spaccia cocaina in strada: pusher arrestato ed espulsoI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di...