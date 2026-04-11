Apricena no limits | dopo i Pooh Baglioni e Brignano arriva anche Giorgio Panariello
A Apricena si aggiunge un nuovo grande nome allo spettacolo live. Dopo aver ospitato artisti come i Pooh, Claudio Baglioni e Giorgio Brignano, la manifestazione continua a portare in città personalità di spicco del panorama artistico italiano. Questa volta tocca a Giorgio Panariello, che si prepara ad esibirsi davanti al pubblico locale. L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali della città, attirando un vasto pubblico di appassionati.
“Un altro gigante ad Apricena. Il 28 agosto, a Suoni in Cava, arriva Giorgio Panariello. La nostra città continua a regalare grandi emozioni.. e non finisce qui” Lo scrive il sindaco di Apricena Antonio Potenza IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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