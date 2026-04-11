Prato, 11 aprile 2026 – Un po’ museo, un po’ casa. O forse solo una casa, in fin dei conti, dove i tessuti occhieggiano come le foto dei figli che non smetterai mai di amare. Poi, certo, è anche studio, spazio creativo, racconto tattile di una storia che ha i piedi piantati nel 1943. Incastonata nella spina dorsale del tessile pratese, la famiglia Mantellassi ha inaugurato ieri Casa Manteco, dove il racconto della storia produttiva e familiare – grazie anche al design e all’allestimento curati da FormaFantasma – diventa per il visitatore un’esperienza autentica. E immersiva. Fotografie in bianco e nero, video interattivi e strumenti di produzione si fanno parole di un racconto che parla di Manteco, certo, ma alla fine anche dell’anima tessile di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre "Casa Manteco". Le radici e l’innovazione

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Si parla di: Apre Casa Manteco, lo spazio che racconta passato e futuro dell’azienda; Telegiornale sera.

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