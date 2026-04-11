Apre 24 ore prima del maxi cantiere Aca il Centro operativo comunale | un supporto alla cittadinanza

Il Centro operativo comunale sarà aperto per 24 ore consecutivamente dal 12 al 14 aprile, dalle 7 alle 21, per offrire supporto ai cittadini durante i lavori di Aca che causeranno la sospensione dell’acqua in molte zone della città. L’obiettivo è assistere in particolare le categorie più vulnerabili, garantendo un punto di riferimento costante durante questo periodo. L’apertura del centro coincide con il maxi cantiere iniziato in questi giorni.

Da domenica 12 aprile a martedì 14, dalle 7 alle 21, sarà aperto il Coc (Centro operativo comunale) per rispondere alle esigenze della cittadinanza, e in particolare delle categorie fragili, nei giorni in cui non ci sarà acqua in buona parte della città, per consentire i lavori Aca.🔗 Leggi su Ilpescara.it

A causa del maltempo il Comune apre il Coc, il Centro operativo comunaleIl sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza che dispone l'apertura dalle ore 18 del 31 marzo del Coc comunale in vista dell'ondata di maltempo Il...