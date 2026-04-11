A giugno, tre negozi Apple, tra cui il primo in America a ottenere il riconoscimento sindacale, chiuderanno le loro porte. La decisione arriva in un momento di tensione tra l'azienda e i dipendenti coinvolti nel processo sindacale. La chiusura di questi punti vendita è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle ragioni alla base di questa scelta.

Tre punti vendita Apple chiuderanno i battenti nel mese di giugno, tra cui il primo negozio statunitense ad aver ottenuto il riconoscimento sindacale. La decisione colpisce direttamente il personale del punto vendita di Towson, nel Maryland, situato a nord di Baltimora, dove nel 2022 i lavoratori avevano votato per l’unione con l’International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM), supportati dalla Coalition of Organized Retail Employees (CORE). Il conflitto tra gestione aziendale e diritti dei lavoratori nel Maryland. La chiusura programmata per giugno ha generato una forte polemica tra i rappresentanti dell’IAM, che hanno definito la mossa un tentativo cinico di smantellare l’organizzazione sindacale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple chiude lo store sindacalizzato: scoppia la guerra con i dipendenti

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