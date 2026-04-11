Appello urgente | richiesta di sangue per Alfredo Maddaloni Dj Arnold

È stata diffusa una richiesta immediata di donazione di sangue per Alfredo Maddaloni, conosciuto anche come Dj Arnold. La richiesta riguarda la disponibilità di unità di sangue per il suo ricovero. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sul motivo della necessità. La chiamata alla donazione si rivolge a chi può contribuire, invitando alla solidarietà senza specificare ulteriori informazioni.

È partita una richiesta urgente di donazione di sangue per Alfredo Maddaloni, noto anche come Dj Arnold. L’appello arriva dalla rete di contatti del paziente e invita chiunque sia disponibile a recarsi presso l’ospedale “Umberto I” per effettuare una donazione di sangue, specificando il nome del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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