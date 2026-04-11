Oggi ad Aosta sono arrivate 35.000 dosi di vaccino contro la dermatite nodulare bovina, destinate alla protezione del bestiame in alpeggio. La consegna fa parte di un intervento sanitario volto a tutelare gli animali e preservare il patrimonio zootecnico della regione. La somministrazione delle dosi si inserisce in un piano di prevenzione approvato dalle autorità sanitarie locali.

Trentacinque mila dosi di vaccino contro la dermatite nodulare bovina sono approdate oggi ad Aosta, dando il via a una strategia sanitaria che mira a proteggere il patrimonio zootecnico regionale. Il carico, giunto ieri presso l’aeroporto di Malpensa dai laboratori in Sudafrica, è stato trasferito nei frigoriferi della farmacia dell’Azienda Usl, dove viene mantenuto tra i -2 e gli -8 gradi per garantirne l’efficacia. La protezione del pascolo prima della stagione estiva. L’obiettivo temporale fissato dall’assessorato alla sanità è chiaro: completare le somministrazioni entro il mese di giugno. Questo termine è fondamentale per blindare la salute degli animali prima che inizi il tradizionale spostamento dei capi verso gli alpeggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta: 35.000 dosi di vaccino per blindare il bestiame in alpeggio

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