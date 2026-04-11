Anziani morti in ambulanza arrestato l' autista della Croce rossa

È stato arrestato un giovane di 27 anni, ex autista di ambulanza, sospettato di aver causato la morte di alcuni anziani durante il trasporto sanitario. La procura di Forlì ha disposto l'arresto nei confronti di questa persona, coinvolta in un'inchiesta riguardante incidenti avvenuti durante i servizi di emergenza. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto.

E' stato arrestato luca spada, il 27enne ex autista di ambulanza della Croce rossa sospettato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di alcuni anziani durante il trasporto. Ecco il momento del fermo nel video realizzato dal Corriere Romagna. formalmente l'uomo risulta accusato per il decesso di una donna, Deanna Mambelli, di 85 anni che morì durante il tragitto da un reparto di cardiologia - dove era in ripresa - a una clinica per la riabilitazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista della Croce rossa Leggi anche: Anziani morti in ambulanza, arrestato l’operatore della Croce Rossa indagato. Sospetti su cinque casa Cinque anziani morti in ambulanza, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoForlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese. Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista Luca Spada