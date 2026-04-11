Antenna 5G Rtv chiede di cambiare sede

Un'antenna 5G sta causando tensioni tra le aziende di radiotelevisione e le autorità locali. I lavori per la sua installazione sono iniziati senza che fosse comunicato nulla in anticipo e senza dati tecnici sugli effetti sul segnale. La presenza dell’antenna ha già compromesso alcune produzioni e si teme che possano verificarsi interferenze con le trasmissioni. Rtv ha chiesto ufficialmente di spostare la sede dell’installazione.

Una situazione ormai insostenibile, con lavori avviati senza alcuna comunicazione preventiva e senza dati tecnici sull’impatto, che stanno compromettendo la qualità delle produzioni radiotelevisive e rischiano di generare interferenze sul segnale. Il cambio di sede è urgente". Così il direttore generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio, nella lettera inviata a governo, consiglio e Authority per l’informazione, accende i riflettori sul cantiere per l’installazione di un’antenna 5G a ridosso della sede del Kursaal dove si trova la tv di Stato. Una presa di posizione dai toni istituzionali ma netta, che evidenzia criticità operative immediate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antenna 5G, Rtv chiede di cambiare sede Leggi anche: CAMBIARE ENERGIA in onda su San Marino RTV: una svolta nel palinsesto del servizio pubblico "Una nuova antenna 5g nel Comune di Barga"Per i Custodi degli Alberi e del Suolo ci sarebbe una buona probabilità che nel comune di Barga sia installata una nuova antenna telefonica. Temi più discussi: Antenna 5G, Rtv chiede di cambiare sede; San Marino, antenna 5G vicino a RTV: il direttore generale chiede il trasferimento della sede; Antenna e nuova sede RTV, RF attacca il Governo: Disagi per i dipendenti e nessuna pianificazione; Spettacoli. Rimini, Wes Anderson riceve il Premio Fellini 2026: cerimonia il 21 aprile al Teatro Galli. San Marino – Antenna 5G nei pressi di RTV, lo scontro in commissioneSAN MARINO - I forti dubbi sull'antenna 5G per la cui installazione si sta sbancando un pezzo di monte nelle adiacenze della San Marino RTV, arriva in ... libertas.sm Maxi antenna 5G a San Giorgio. Il Comune chiede chiarimentiC’è una nuova procedura volta all’installazione di una maxi antenna 5G nel’entroterra fanese. Dopo quelle in corso per Cerasa di San Costanzo e per Fratte Rosa (dove la gente è insorta perché il ... ilrestodelcarlino.it Diretta Serie D Barletta VS Fasano Domenica 12 aprile dalle 15:30 in diretta su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del DTT streaming su www.antennasud.com/streaming/ scarica la nostra APP su https://linktr.ee/antennasud #Diretta #SerieD #Ba - facebook.com facebook