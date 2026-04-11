Il festival “Animating the World” si svolge con l’obiettivo di riscoprire il proprio rapporto con l’ambiente attraverso il teatro. In ogni evento, si propone un dialogo tra scena e natura, sottolineando il ruolo dello spettacolo dal vivo come forma di ascolto e riflessione. L’iniziativa si concentra sull’interazione tra arte e sostenibilità, creando uno spazio in cui il pubblico può confrontarsi con tematiche ecologiche attraverso esperienze teatrali.

C’è un filo che lega tutti gli appuntamenti di Animating the World. Il teatro in dialogo con la natura: l’idea che il teatro possa tornare a essere una pratica di ascolto. Non del pubblico, ma del mondo vivente. Piante, corpi, adolescenti, comunità, pensiero filosofico. Il micro-festival internazionale di teatro ed ecologia si concentra in due giornate costruite come un percorso. Si parte dal corpo e si arriva al paesaggio, si passa dall’adolescenza alla comunità, dalla drammaturgia classica alla riflessione teorica. Il teatro non è presentato come rappresentazione, ma come uno strumento per rimettere in relazione ciò che la crisi ecologica ha separato: l’essere umano e il resto del vivente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - “Animating the World” è un festival per ricostruire il proprio sè ecologico

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