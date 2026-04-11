Android | 30 milioni di crypto wallet a rischio per un bug software

Una vulnerabilità nel sistema operativo Android ha compromesso la sicurezza di circa 30 milioni di portafogli crittografici, coinvolgendo oltre 50 milioni di applicazioni. Il bug software riguarda specifici componenti di gestione delle applicazioni e potrebbe permettere a malintenzionati di accedere ai dati sensibili degli utenti. Gli sviluppatori di Android stanno lavorando per risolvere il problema e ridurre i rischi legati a questa falla.

Un’importante vulnerabilità nel software di gestione delle applicazioni Android ha messo a rischio la sicurezza di circa 30 milioni di portafogli crittografici, colpendo un numero complessivo di oltre 50 milioni di app. La falla, scoperta originariamente nel mese di aprile 2025 dal team di ricerca Defender di Microsoft, si è propagata attraverso un componente software estremamente diffuso denominato EngageLab SDK, versione 4.5.4, che permetteva il superamento del sistema di protezione sandbox tipico del sistema operativo mobile. La meccanica dell’attacco e la vulnerabilità del codice condiviso. Il problema tecnico risiede in un metodo di comunicazione tra applicazioni definito redirection degli intent. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android: 30 milioni di crypto wallet a rischio per un bug software Leggi anche: Aggiornamento blocca le lavasciuga Samsung Bespoke: il bug è nel software Android auto bug rende la navigazione più frustranteandroid auto rappresenta oggi uno strumento utile per la gestione di navigazione e intrattenimento, ma può presentare difficoltà visive che... Argomenti più discussi: Banca Progetto, raggiri sui finanziamenti: sequestrati 30 milioni di euro; I migliori tablet Android: ecco la classifica di Aprile 2026; Massima Tranquillità: la nuova app italiana che usa l’IA per bloccare le chiamate spam; FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time arriva su iOS e Android nell’estate 2026. Android, scoperto malware quasi impossibile da rimuovere: oltre 50 app infette e 2,3 milioni di downloadUn nuovo caso di malware Android torna a far parlare perché non si limita a mostrare pubblicità o rallentare il telefono, ma in certe condizioni riesce a ... webnews.it Android prepara Tap to Share: come si evolverà la condivisione rapida dei file x.com I trucchi per consumare meno batteria, ecco come preservare Iphone e Android - facebook.com facebook