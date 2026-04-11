Andrea Zorzi, ex giocatore della nazionale italiana di pallavolo, ha partecipato a uno spettacolo teatrale. Zorzi, noto per aver vinto il campionato mondiale nel 1990 e altre competizioni internazionali, ha preso parte all'evento portando in scena la sua esperienza sportiva. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione di pubblico e media, creando un collegamento tra il mondo dello sport e quello dello spettacolo.

Intervista L'ex campione mondiale di volley porta in scena «La magnifica imperfezione, il giro del mondo su una palla in volo», che ha debuttato a Firenze a gennaio e sarà a Milano, Torino, Napoli, Roma e altre città Intervista L'ex campione mondiale di volley porta in scena «La magnifica imperfezione, il giro del mondo su una palla in volo», che ha debuttato a Firenze a gennaio e sarà a Milano, Torino, Napoli, Roma e altre città Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Andrea Zorzi, pallavolo a teatro

Teatro Sociale. Andrea Saltini presenta la mostra ’Hamlet Suite’Per la prima volta nel percorso dell’artista sono esposte quattro sculture dedicate a Ofelia, Rosencranz, Guildenstern e Yorik.

Giornata studi su Andrea Camilleri al Teatro del LidoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo,...

Una palla in volo per raccontare il mondo: Zorzi e Visibelli in scena

Temi più discussi: After Hours Semifinals Version; Palla Avvelenata, 24^ puntata: Il ballo di Simone diventa il nuovo inno della Superlega; Ettore Falchetti, 84 anni e la passione che non si ferma: Corro finché mi diverto; Volley, Civitanova cerca l'impresa: alle 18 su Sky.

Andrea Zorzi, chi è? Generazione di fenomeni/ La pallavolo ha trasformato un mio nemico nel mio alleatoAndrea Zorzi ripercorre le tappe che lo hanno portato a diventare un'icona nel mondo della pallavolo: Scelsi questo sport perché ero alto e poi... Andrea Zorzi non ha di certo bisogno di ... ilsussidiario.net

Volley, Andrea Zorzi inserito nella International Hall of Fame: Un onore. VIDEOAndrea Zorzi e Giuseppe Panini sono stati inseriti nella Hall of Fame internazionale del volley. L'importante riconoscimento è stato assegnato dalla International Volleyball Hall of Fame (IVHF). sport.sky.it

Lega Pallavolo Serie A. . 24ª puntata di Palla Avvelenata! Archiviata la Pasqua, la SuperLega entra nella fase decisiva delle Semifinali Play Off Leo Turrini, Andrea Zorzi e Andrea Brogioni tornano per analizzare una settimana che inizia a lasciare segni i - facebook.com facebook