Andrea Bonzi fa la storia e scala la Torre Prendiparte | La prossima sfida? Dormire 12 ore consecutive

Un uomo ha scalato la Torre Prendiparte, un edificio di sessanta metri e dodici piani di mattoni antichi, nella città di Bologna. L’impresa, portata a termine senza incidenti, ha attirato l’attenzione di molti. Dopo aver raggiunto la cima, ha annunciato che la sua prossima sfida sarà dormire dodici ore consecutive. La scalata rappresenta un record personale e segna un momento particolare per chi l’ha portata a termine.

Bologna, 11 aprile 2026 - Sessanta metri di altezza, dodici piani di mattoni secolari e un'impresa che entra di diritto nella storia. Oggi a Bologna, Andrea Bonzi, arrampicatore bolognese classe 1998, è diventato il primo uomo al mondo a scalare una torre medievale. Il palcoscenico di questa impresa senza precedenti è stata la Torre Prendiparte, la seconda struttura più alta della città dopo la Torre degli Asinelli. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoscalata-per-la-prima-volta-una-torre-medievale-il-video-dellimpresa-yjkc28gp Una vera e propria sfida contro i mattoni vivi. Dai capelli rosa, ribattezzato dai presenti come uno spiderman urbano, Bonzi ha affrontato la parete verticale a mani nude, costantemente assicurato da un'imbracatura per garantire la massima sicurezza in ogni fase della salita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Bonzi fa la storia e scala la Torre Prendiparte: “La prossima sfida? Dormire 12 ore consecutive” Climber scala per la prima volta la Torre Prendiparte: sfida storicaUn’impresa mai vista prima a Bologna: sabato un climber tenterà di scalare dall’esterno la Torre Prendiparte, una delle torri medievali più... Dormire (soli) in una torre medievale: il sogno di ogni turista diventa realtà alla PrendiparteBologna, 12 febbraio 2026 – Dopo 7 anni di chiusura riapre in questi giorni la Torre Prendiparte, ossia la possibilità di dormire nel Medioevo e...