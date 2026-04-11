Ancora un orrore nel pisano | testa di lupo mozzata e appesa sul cavalcavia della Fi-Pi-Li

Un nuovo episodio inquietante si è verificato nel territorio pisano, a pochi giorni da un precedente avvenimento simile. Venerdì 10 aprile, è stata trovata una testa di lupo mozzata e appesa su un cavalcavia che si trova sopra la strada statale Fi-Pi-Li nella zona di Cascina. La scoperta è stata segnalata da diverse persone che si trovavano nell’area, contribuendo a rendere noto il fatto alle autorità.

Ancora un episodio macabro nel territorio pisano, dopo quello avvenuto la scorsa settimana. La testa mozzata di un lupo è stata appesa su un cavalcavia che sovrasta la Fi-Pi-Li nella zona di Cascina: il ritrovamento è avvenuto venerdì 10 aprile, in seguito alle segnalazioni dei molti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Dal cavalcavia spunta testa di lupo appesa, terribile scena sulla Fi-Pi-Li a Cascina: indagano i carabinieriIl rinvenimento da parte di numerosi automobilisti sulla Firenze-Pisa-Livorno ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri forestali che stanno...