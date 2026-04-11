Mercoledì 15 aprile alle 11:30 si terrà l’apertura dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche. L’evento si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto Teologico Marchigiano ad Ancona e sarà presieduto dal cardinale Ghirlanda. La cerimonia segnerà l’inizio delle attività giudiziarie per il nuovo anno.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 11:30, l’Aula Magna dell’Istituto Teologico Marchigiano ad Ancona ospiterà l’apertura dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche. L’evento, che vede come protagonista il cardinale Gianfranco Ghirlanda, segna l’inizio delle attività istituzionali della giustizia ecclesiastica per le tredici diocesi che compongono la regione marchigiana. Il programma della mattinata, organizzato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana attraverso i propri Officiali, prevede un momento di riflessione profonda sul tema della giustizia e del diritto. Dopo i saluti istituzionali previsti da Mons. Nazzareno Marconi, che ricopre il ruolo di Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e guida la diocesi di Macerata, e di Mons.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, il cardinale Ghirlanda apre l’Anno Giudiziario delle Marche

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