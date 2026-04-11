Anche un 15enne di San Miniato appassionato di astronomia fra gli Alfieri della Repubblica

Un ragazzo di 15 anni di San Miniato, appassionato di astronomia, è stato nominato tra i Alfieri della Repubblica dal Presidente della Repubblica. La decisione è stata comunicata dal sindaco della città, che ha espresso soddisfazione per questa nomina. La designazione riconosce il suo impegno e il suo interesse nel campo dell’astronomia. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

SAN MINIATO – Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, esprime grande soddisfazione per la nomina del giovane sanminiatese Tommaso Lavecchia tra i nuovi Alfieri della Repubblica, conferita dal Presidente della Repubblica. Nato il 26 gennaio 2011 e residente a San Miniato, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “per l’entusiasmo con cui condivide la passione per l’astronomia, trasformando lo studio di stelle, pianeti e galassie in un’esperienza stimolante per i suoi coetanei, con un importante valore educativo”. Un impegno che il giovane ha dimostrato concretamente fin da bambino, partecipando a mostre ed eventi scientifici e, più recentemente, esponendo scatti della Luna messi a confronto con le opere di Ludovico Cardi e Galileo Galilei, accompagnati da un opuscolo divulgativo distribuito ai compagni di classe.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Anche un 15enne di San Miniato, appassionato di astronomia, fra gli Alfieri della Repubblica Il 15enne che sogna le stelle, il 18enne che aiuta i bambini: Tommaso e Ludovico, tra i nuovi Alfieri della RepubblicaFirenze, 11 aprile 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani... Chi sono gli Alfieri della Repubblica in Emilia Romagna: le storieBologna, 11 aprile 2026 - C’è un’Italia giovane che sceglie di esserci, di prendersi cura degli altri, di trasformare fragilità in forza.