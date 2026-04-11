Nonostante l'assenza di energia elettrica a Cuba, un gruppo di artisti e operatori culturali ha annunciato che continuerà a trasmettere le proprie immagini. La decisione riguarda un progetto che coinvolge diverse figure del settore, tra cui il ministro della cultura. La sfida di portare avanti questa iniziativa senza l'uso di corrente elettrica rappresenta un ostacolo evidente, ma non è stato comunicato un piano alternativo preciso per la trasmissione.

Mappe Intervista a Alexis Triana e Miguel Sarduy dello storico Istituto cinematografico cubano Icaic. La ricerca dell’autosufficienza energetica, il ruolo del cinema per la rivoluzione, le sale ancora attive Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Sarà difficile trasmettere la resistenza con cui il ministro della cultura e tutti gli addetti ai lavori stanno continuando a lottare giornalmente per mantenere la possibilità di proiettare un solo film all’Avana in momento così difficile. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Anche senza corrente a Cuba proietteremo le nostre immagini»

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