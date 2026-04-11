Anche il pilota di Formula 1 George Russell si è presentato al torneo di Monte-Carlo Masters, sostenendo Jannik Sinner. Russell era accompagnato dal suo orologio IWC, un modello che utilizza regolarmente. La presenza del giovane talento dello sport mondiale si aggiunge a quella di altre grandi stelle che hanno fatto visita al giocatore durante la manifestazione. La partecipazione di figure di spicco di discipline diverse ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti.

Dopo Usain Bolt, un’altra stella dello sport mondiale ha fatto capolino nel box di Jannik Sinner al torneo di Monte-Carlo Masters. Si tratta di George Russell, più volte inquadrato dalle telecamere del Principato mentre seguiva il match contro Félix Auger-Aliassime. Il pilota Mercedes, in una pausa in attesa della prossima gara di F1, grande appassionato di tennis e presenza abituale nei tornei del circuito, non ha voluto far mancare il suo supporto all’azzurro. Per l'occasione è arrivato accompagnato dalla sua dolce metà (la broker finanziaria Carmen Montero Mundt ndr ), vestito in un'elegante combo casual giocata tutta sui toni del bianco e del beige. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche George Russell è arrivato a Montecarlo per tifare Jannik Sinner, e portava il suo fidato IWC

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