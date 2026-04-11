Anarchici tutti prosciolti gli antagonisti che scatenarono il caos a Bologna | Segnale di debolezza

Il processo contro 16 persone coinvolte in recenti disordini a Bologna si è concluso con il proscioglimento di tutti gli imputati. Gli anarchici accusati di aver causato danni e di aver bloccato la città nel gennaio del 2023 sono stati assolti prima ancora di iniziare il dibattimento. La decisione è stata presa senza che si arrivasse a un processo vero e proprio, dopo che il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio.

Niente di fatto: il processo contro gli anarchici che nel gennaio del 2023 hanno bloccato Bologna e causato danneggiamenti alla città si chiude senza nemmeno iniziare con il proscioglimento dei 16 indagati per i quali il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio. Erano numerose le ipotesi di reato a loro carico, tra le quali manifestazione non autorizzata, danneggiamento aggravato, imbrattamento, accensioni pericolose, porto di oggetti atti ad offendere e violenza privata ma secondo il gup tutti gli indagati erano da assolvere nel merito “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. Quelli erano i giorni caldi delle manifestazioni per Alfredo Cospito e anche a Bologna si registrarono cortei non autorizzati, in cui gli antagonisti sfilarono a volto coperto e con bastoni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anarchici, tutti prosciolti gli antagonisti che scatenarono il caos a Bologna: “Segnale di debolezza” Violenze, danneggiamenti e imbrattamenti, a Bologna prosciolti 16 anarchiciI reati che gli venivano contestati, dopo le indagini della Digos, riguardavano una manifestazione non autorizzata del 19 gennaio 2023, in... "Gli anarchici con la sponda di ProPal e antagonisti dichiarano guerra allo Stato"Il sottosegretario alla Giustizia: «Beniamino come Cospito sul 41 bis Lui cercò aiuto dalla criminalità organizzata, lei dalle piazze violente»...