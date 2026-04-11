Il sabato 11 aprile 2026, su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25, con sfide tra i concorrenti e decisioni importanti per il loro percorso. Durante l’episodio si sono verificati scontri tra i docenti, che hanno portato a un ballottaggio tra alcuni studenti. La puntata si presenta ricca di tensioni e confronti tra le squadre e i professori, con momenti di discussione e decisioni decisive.

Il sabato 11 aprile 2026, il palinsesto di Canale 5 si apre con la quarta puntata del Serale di Amici 25, un appuntamento che promette di scuotere l’equilibrio della scuola attraverso sfide dirette e decisioni cruciali per il destino dei concorrenti. La serata, guidata da Maria De Filippi, vedrà affrontarsi squadre guidate da professionisti come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro i team coordinati da Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini insieme a Veronica Peparini, con l’obiettivo di determinare chi resterà in gara e chi dovrà invece affrontare l’addio. Scontri tra squadre e tensioni tra i docenti: la dinamica delle manche. La struttura della serata è scandita da tre momenti di confronto tecnico e artistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25, scontro tra docenti: ballottaggio e tensioni nel serale

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Amici 25 - I commenti alla seconda puntata del Serale

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Buongiorno amici ben trovati …Eccomi qui.. per iniziare la giornata con voi… Forza dai .. chi mi offre un buon caffè .. E così facciamo colazione con la mia torta dal cuore soffice… alle pere e cioccolato fondente .. Una - facebook.com facebook

Cari amici, da oggi è disponibile il mio nuovo album PROVA D’AUTORE Spero che queste canzoni possano accompagnarvi in tutte le sfumature delle emozioni che raccontano, proprio come hanno fatto con me lungo questo viaggio. bio.to/provadautore x.com