Amici 25 scontro tra docenti | ballottaggio e tensioni nel serale

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sabato 11 aprile 2026, su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25, con sfide tra i concorrenti e decisioni importanti per il loro percorso. Durante l’episodio si sono verificati scontri tra i docenti, che hanno portato a un ballottaggio tra alcuni studenti. La puntata si presenta ricca di tensioni e confronti tra le squadre e i professori, con momenti di discussione e decisioni decisive.

Il sabato 11 aprile 2026, il palinsesto di Canale 5 si apre con la quarta puntata del Serale di Amici 25, un appuntamento che promette di scuotere l’equilibrio della scuola attraverso sfide dirette e decisioni cruciali per il destino dei concorrenti. La serata, guidata da Maria De Filippi, vedrà affrontarsi squadre guidate da professionisti come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro i team coordinati da Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini insieme a Veronica Peparini, con l’obiettivo di determinare chi resterà in gara e chi dovrà invece affrontare l’addio. Scontri tra squadre e tensioni tra i docenti: la dinamica delle manche. La struttura della serata è scandita da tre momenti di confronto tecnico e artistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

amici 25 scontro tra docenti ballottaggio e tensioni nel serale
© Ameve.eu - Amici 25, scontro tra docenti: ballottaggio e tensioni nel serale

Anticipazioni serale Amici 25, 28 marzo 2026: caos in studio, lite tra prof e verdetti a sorpresa con un’eliminazione e un ballottaggioLa seconda puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi, in onda sabato 28 marzo 2026 su Canale 5, segna un passaggio decisivo nella fase finale...

Amici 25 - I commenti alla seconda puntata del Serale

Video Amici 25 - I commenti alla seconda puntata del Serale

Temi più discussi: Amici 25: chi uscirà al ballottaggio alla terza puntata del serale?; Amici 25, pagelle del terzo serale: Plasma in mezzo agli scontri tra Zerbi e Pettinelli (4), poi la verità; Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis; Amici 25, scontro tra Plasma e Gard: Mi hai copiato le barre!.

amici 25 scontro traAnticipazioni Serale Amici 25: registrazione puntata 11 aprile 2026| Scontro tra ballerini e chi è eliminatoLe anticipazioni della puntata di Amici 25 di sabato 11 aprile 2026 svelano uno scontro tra ballerini e una cantante al ballottaggio: chi è eliminato? ilsussidiario.net

Amici 25, anticipazioni 11 aprile: tre talenti al ballottaggio e pioggia di ospitiLe anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici: le sfide tra i team, i nomi dei talenti a rischio eliminazione e l'elenco completo degli ospiti in studio con Maria De Filippi ... skuola.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.