Amici 25 la brutta sorpresa sull’allievo prima del Serale | Eliminato anche lui

Nella quarta puntata di Amici 25, sono state registrate novità che anticipano un clima di tensione tra gli allievi. Le anticipazioni indicano che uno di loro sarà eliminato prima dell’inizio del Serale, segnando una sorpresa nel percorso dei partecipanti. Le registrazioni della puntata permettono di conoscere in anticipo alcuni dettagli delle sfide e delle scelte che caratterizzeranno la fase finale del talent show.

Le anticipazioni della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi delineano già un quadro ricco di tensione e colpi di scena, grazie alle registrazioni della trasmissione che permettono di ricostruire in anticipo l’andamento delle sfide del Serale. Il programma, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si prepara infatti a una serata caratterizzata da tre manche e da un meccanismo di eliminazioni che porterà diversi concorrenti a rischio. La prima fase della puntata vedrà contrapposte le squadre guidate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quelle di Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Uno scontro che, secondo le anticipazioni, si rivelerà particolarmente combattuto e che porterà al ballottaggio Gard e Alessio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Amici 25, la scoperta sull’allievo prima del Serale: “Eliminato anche lui”L’attesa è finita e nella serata del 21 marzo il pubblico di Canale 5 potrà finalmente assistere alla prima puntata del serale di Amici di Maria De... Amici 25 Serale prima puntata: Opi eliminato, la squadra di Pettinelli già in crisiIl cantante Opi della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo è il primo eliminato del Serale di Amici 25. Amici 25 - La squadra Pettinelli - Emanuel Lo scopre lo studio del Serale