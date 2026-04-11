Amici 25 i fan di Opi contro Plasma | il cantante interviene

Dopo l’eliminazione di Plasma dal Serale di Amici 25, sui social sono aumentati i commenti dei telespettatori. Tra gli utenti, molti si sono schierati contro il cantante Opi, che ha deciso di intervenire pubblicamente. La discussione online si è accesa rapidamente, coinvolgendo anche altri fan e sostenitori dei vari concorrenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue il programma e ha generato numerosi interventi sui social media.

Dopo l’eliminazione di Plasma dal Serale di Amici 25, sui social si sono moltiplicati i commenti dei telespettatori. In particolare, alcuni messaggi arrivati da sostenitori di Opi hanno acceso il dibattito online, attirando l’attenzione anche fuori dalla gara del Serale. Un clima che si inserisce nella contrapposizione già emersa tra i due cantanti nel corso dell’edizione. E’ tornata nella quarta puntata del serale una ballerina professionista Il percorso di Opi ad Amici 25. Simone Opini, conosciuto come Opi, è stato il primo eliminato del Serale 2026. Inserito nella squadra Pettinelli – Lo, il suo percorso nella scuola è stato segnato da diversi momenti di confronto e critiche.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, i fan di Opi contro Plasma: il cantante interviene Leggi anche: Serale Amici 25, lite tra Opi e Plasma: gravi accuse in casetta “Statemi tutti a sentire”. Amici 25, Opi interviene dopo l’eliminazioneLa prima puntata del Serale di Amici 25 si è conclusa con un colpo di scena che nessuno avrebbe voluto vedere: l’uscita di scena prematura di Opi. Amici 25 - Il rapporto tra Plasma e Flavia