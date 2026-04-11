Amianto in un liceo di Broni l'alunna che ha dato l'allarme | Papà qui stanno trapanando chiama qualcuno

Il liceo Golgi di Broni, in provincia di Pavia, è stato chiuso dal 23 marzo a causa di una presunta dispersione di amianto. La decisione è stata presa dopo che un’alunna ha segnalato di aver sentito dei rumori di trapani provenire dall’edificio, dicendo di aver avvisato il padre. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla presenza di amianto o sulle operazioni di bonifica in corso.

Dal 23 marzo il liceo Golgi di Broni (Pv) è chiuso per dispersione di amianto, eppure, apprende Fanpage.it, la scuola era già "sorvegliata speciale" dal 2017. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Un liceo nel Pavese è chiuso da settimane per amianto: cosa rischiano gli studenti; Amianto in un liceo del Pavese. Petizione dei genitori: Abbiamo paura per i nostri figli; Scuola, amianto in un liceo di Novara: rischio per studenti e personale, la preoccupazione del CNDDU per la sicurezza scolastica; Liceo Golgi chiuso per amianto: Tracce anche al piano terra e vicino le aule.

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Misano Adriatico. Rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto: il Comune confermal'incentivo - facebook.com facebook

Lotta all' #amianto in Italia: @ASI_spazio , @telespazio e il Gruppo @Leonardo_live utilizzano satelliti e #IA per mappare coperture pericolose e pianificare bonifiche mirate. Collaborazione con @e_geos e @unicassino per la salute pubblica! x.com