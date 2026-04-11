Altruismo gentilezza solarità Lo rendevano benvoluto da tutti
Persone che lasciano il segno nella vita degli altri continuano il loro cammino senza essere dimenticate. Sono momenti in cui si riconosce il valore di gesti di altruismo, gentilezza e solarità, che le hanno rese benvolute da tutti. Queste figure, anche dopo aver lasciato questa terra, vengono ricordate per le loro azioni e il modo in cui hanno influenzato le vite di chi le ha conosciute.
Persone che lasciano il segno. Proseguono nel percorso di vita. E che non vengono dimenticate. Come Giulio Fiorentini alla scuola media Ferraris, una scuola che dopo la tragedia del giorno di Pasqua si è stretta al dolore dei famigliari del 18enne e promette di ricordarlo per sempre: "Nonostante avesse concluso il ciclo delle medie da qualche anno, il ricordo di Giulio all’interno dell’Istituto Ferraris è più vivo che mai. Gli insegnanti e il personale lo ricordano per la sua dolcezza e per la sua sensibilità. Il suo carattere lo rendeva sempre discreto, ma allo stesso tempo disponibile con tutti". Sono le parole utilizzate dalle professoresse dello storico Istituto, dove Giulio aveva segnato una traccia indelebile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Gentilezza crea gentilezza. E’ il primo passo per la pace in un mondo troppo arido
“Ho fatto appendere un ‘Decalogo della gentilezza’ nei corridoi della scuola. Chi semina gentilezza raccoglie storie belle”. INTERVISTA alla Professoressa Annamaria CitinoSe semini vento raccogli tempesta, ma se semini gentilezza raccogli storie belle.
Argomenti più discussi: Altruismo, gentilezza, solarità. Lo rendevano benvoluto da tutti; Dolore e speranza al funerale del 18enne Giulio.
Altruismo, gentilezza, solarità. Lo rendevano benvoluto da tuttiPersone che lasciano il segno. Proseguono nel percorso di vita. E che non vengono dimenticate. Come Giulio Fiorentini alla ... ilrestodelcarlino.it
Longevità: ecco quanto conta la gentilezzaLa gentilezza e l'altruismo non sono solo gesti che arricchiscono la società: secondo la scienza, possono letteralmente allungarci la vita. È quanto emerge da una serie di studi condotti presso la ... gazzetta.it
Da 174 anni al Servizio del Paese con dedizione, altruismo e passione. Tanti auguri alla @poliziadistato dalla Marina Militare! #IlGrandeEquipaggio x.com
Da 174 anni al Servizio del Paese con dedizione, altruismo e passione. Tanti auguri alla Polizia di Stato dalla Marina Militare! #IlGrandeEquipaggio - facebook.com facebook