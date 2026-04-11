Alto Adige | scacco ai falsi bilingui 22 licenziamenti nel sanitario

In Alto Adige sono stati scoperti 22 casi di irregolarità legate ai certificati linguistici richiesti per lavorare nel settore sanitario pubblico. Questo ha portato a licenziamenti e ha sollevato dubbi sulla validità dei documenti ritenuti necessari per l’impiego. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire le situazioni e garantire l’affidabilità del servizio sanitario. La vicenda ha fatto emergere criticità nel sistema di controllo dei requisiti linguistici.

L’integrità del servizio sanitario in Alto Adige è stata messa sotto accusa dopo che sono stati individuati 22 casi di irregolarità riguardanti i certificati linguistici necessari per l’impiego pubblico. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha infatti segnalato che diversi attestati di bilinguismo risultano falsificati o presentano anomalie nella verifica della conoscenza delle due lingue ufficiali, portando alla decisione immediata di revocare il posto di lavoro ai diretti interessati. Il diritto alla lingua e la difesa della trasparenza amministrativa. La questione tocca un nervo scoperto del sistema provinciale: la garanzia che ogni paziente possa comunicare nella propria lingua madre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alto Adige: scacco ai falsi bilingui, 22 licenziamenti nel sanitario Esami di maturità in corso dal 18 al 22 giugno presso 17 scuole dell’Alto AdigeL’esame di maturità 2024 si svolgerà dal 18 al 22 giugno in 17 istituti scolastici dell’Alto Adige, coprendo un ampio territorio della provincia... Luca Casalini: 3 record nel ghiaccio dell’Alto AdigeLuca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026.