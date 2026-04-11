Alterato da sostanze stupefacenti si denuda in strada e si dirige verso i binari | salvato da 118 e Guardie di città

Sabato mattina presto, intorno alle 4:50, una pattuglia delle Guardie di città ha incontrato una persona in stato di alterazione da sostanze stupefacenti nei pressi del Pisa Mover. L’individuo si era denudato e si stava dirigendo verso i binari ferroviari. L’intervento dei soccorritori del 118 e delle guardie ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La persona è stata successivamente assistita sul posto.