Alterato da sostanze stupefacenti si denuda in strada e si dirige verso i binari | salvato da 118 e Guardie di città

Sabato 11 aprile, poco prima delle cinque del mattino, una pattuglia delle Guardie di città stava effettuando controlli di routine nell’area del Pisa Mover quando ha notato una persona uscire a piedi da un cancello vicino a un convento. L’individuo, alterato da sostanze stupefacenti, si è spogliato e ha cominciato a dirigersi verso i binari. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze di polizia locale.

Erano circa le 4:50 di sabato 11 aprile quando una pattuglia del Corpo Guardie di città, impegnata nei controlli di routine nell’area del Pisa Mover, si è trovata improvvisamente davanti a una persona, uscita a piedi da un cancello aperto nei pressi dell’ingresso posteriore del convento dei.🔗 Leggi su Pisatoday.it Donna colta da malore, si accascia a terra e i carabinieri la salvano al telefono con il 118. Provvidenziale l'sos lanciato da un uomo che si agitava a bordo stradaCORTINA - Stavano rientrando ai loro alloggi al termine del turno di servizio di rinforzo predisposto in occasione delle Olimpiadi quando hanno visto...