Almanacco | Sabato 11 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 11 aprile è il 102º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 263 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di Santa Gemma Galgani e si ricorda un proverbio legato al mese di aprile. Tra gli eventi storici avvenuti in questa giornata, nel 1912, si segnala il naufragio del transatlantico RMS Titanic al largo di Cobh.

Sabato 11 Aprile è il 102° giorno del calendario gregoriano. Mancano 263 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Gemma GalganiProverbio di AprileChi fila grosso, si vuol maritar tosto; chi fila sottile, si vuol maritar d'aprileAccadde oggi1912 – Cobh: il transatlantico RMS Titanic. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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