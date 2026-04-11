Almanacco | Domenica 12 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 12 aprile segna il 103° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 262 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data si ricordano eventi storici, persone nate e santi celebrati. È una giornata che si colloca nel pieno della primavera, con ricorrenze di varia natura e proverbi legati alla stagione. Ogni anno, questa data si inserisce nel racconto quotidiano di fatti e celebrazioni.

Domenica 12 Aprile è il 103° giorno del calendario gregoriano. Mancano 262 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San VittoreProverbio di AprileAprile suol esser cattivo da principio o al fineISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1944 – Italia, re Vittorio Emanuele III di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Almanacco | Domenica 5 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano (il 96º negli anni bisestili).