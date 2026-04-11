Oggi, 31 marzo, è un martedì e questa è la giornata di riferimento dell'almanacco. Nella data odierna vengono ricordati eventi, ricorrenze e fatti storici significativi. Viene inoltre fornita una panoramica delle principali notizie e delle informazioni più rilevanti del giorno. L'almanacco si rivolge a chi desidera conoscere le date e gli avvenimenti più importanti associate a questa giornata.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Beniamino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il simbolo della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica di Cana neanche un. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 11-04-2026

Almanacco del 04-04-2026almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di...

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa...

almanacco del 11/04/2026

Temi più discussi: Almanacco 6 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Sabato 11 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 11 aprile; 11 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco.

Almanacco | Sabato 11 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoViene arrestato dopo 43 anni di latitanza il boss mafioso Bernardo Provenzano: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Sabato 11 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 11 aprile è il 101º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e curioso, con una forte capacità di guardare oltre i limiti e affrontare nuove sfide. Santo del giorno: Sant’Antipa, ... trevisotoday.it

Buongiorno a tutti i nostri lettori di Ozanews! Eccoci con l’Almanacco del giorno – Ugento, Gemini e Torre San Giovanni. 11 aprile 2026 Temperatura: Min 13.93°C – Max 17.57°C Umidità: dati non disponibili Vento: velocità 7. - facebook.com facebook