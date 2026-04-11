Alluvione 2022 l' ingegner Stefano Babini nominato Commissario per la ricostruzione

Il Consiglio dei Ministri ha nominato l’ingegner Stefano Babini come Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Marche colpiti dall’alluvione dei giorni 15 e 16 settembre 2022. La nomina riguarda la gestione della fase di ricostruzione dopo l’evento calamitoso che ha interessato la regione. Il provvedimento è stato adottato per coordinare le attività di ripristino e intervento nelle zone danneggiate.

ANCONA - Il Consiglio dei Ministri ha nominato l’ingegner Stefano Babini Commissario straordinario per la fase della Ricostruzione nei territori della regione Marche colpiti dall’alluvione del 15 e 16 settembre. La decisione, adottata dal Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.🔗 Leggi su Anconatoday.it Ricostruzione post alluvione: il commissario straordinario Curcio spiega la nuova ordinanzaL’ordinanza numero 572026, firmata dal Commissario straordinario Fabrizio Curcio, segna una svolta fondamentale per le comunità romagnole colpite... Cantiano, alluvione 2022: il sindaco Piccini teme stop ai fondi e rallenti nella ricostruzione post-emergenza.Alluvione, Piccini: non dimenticate Cantiano Cantiano, un comune marchigiano duramente colpito dall’alluvione del settembre 2022, si trova ad...