Alluvione 2022 l' ingegner Stefano Babini nominato Commissario per la ricostruzione

Da anconatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei Ministri ha nominato l’ingegner Stefano Babini come Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Marche colpiti dall’alluvione dei giorni 15 e 16 settembre 2022. La nomina riguarda la gestione della fase di ricostruzione dopo l’evento calamitoso che ha interessato la regione. Il provvedimento è stato adottato per coordinare le attività di ripristino e intervento nelle zone danneggiate.

ANCONA - Il Consiglio dei Ministri ha nominato l’ingegner Stefano Babini Commissario straordinario per la fase della Ricostruzione nei territori della regione Marche colpiti dall’alluvione del 15 e 16 settembre. La decisione, adottata dal Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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