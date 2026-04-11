Domenica 12 aprile, in Molise è stata emessa un’allerta meteo di colore arancione a causa di piogge e neve che aumentano il rischio di frane e allagamenti. La Protezione Civile ha diffuso un avviso ufficiale per condizioni meteorologiche avverse in vista di una nuova perturbazione. La popolazione e le autorità sono state invitate a mantenere alta l’attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni del territorio.

Allerta meteo arancione in Molise per domenica 12 aprile a causa di forti piogge e scioglimento della neve. Aumenta il rischio di frane, allagamenti e piene dei fiumi. La Protezione Civile monitora la situazione e invita alla prudenza, raccomandando di evitare aree a rischio e seguire gli aggiornamenti ufficiali. Molise, allerta meteo arancione Per la giornata di domenica 12 aprile è stata diramata un’allerta meteo di livello arancione per rischio idrogeologico sul territorio del Molise, a seguito di una situazione particolarmente delicata. Le criticità sono legate alle intense precipitazioni registrate negli ultimi giorni, a cui si aggiunge ora il consistente scioglimento del manto nevoso presente lungo i rilievi appenninici.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta meteo arancione domenica 12 aprile, in Molise si temono altre frane con la nuova burrasca in arrivo

Allerta meteo arancione nel Sud Sardegna e gialla in altre due Regioni: piogge e venti di burrascaLa Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per il Sud Sardegna, la Sicilia e parte della Calabria e della Sardegna stessa.

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