Allerta incendi boschivi in Lombardia | scatta il codice arancione i divieti in vigore provincia per provincia

Oggi, alle 13, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un'allerta incendi boschivi con codice arancione. La decisione riguarda diverse province della regione, dove sono stati introdotti specifici divieti per prevenire il rischio di incendi. La misura si inserisce in un'azione di monitoraggio delle condizioni climatiche e del territorio, che può favorire l'insorgere di incendi nei boschi lombardi.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13.16, l'allerta di protezione civile numero 2026.35. Il codice arancione per rischio incendi boschivi riguarda la zona omogenea IB-05, quella del Lario, che comprende i territori.🔗 Leggi su Leccotoday.it