Allerta incendi boschivi in Lombardia | scatta il codice arancione i divieti in vigore provincia per provincia

Oggi, sabato 11 aprile, alle 13, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha dichiarato l’attivazione del codice arancione per incendi boschivi. Sono stati introdotti divieti specifici che variano da provincia a provincia, con l’obiettivo di prevenire e contenere il rischio di incendi nelle aree più a rischio. La misura rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13.16, l'allerta di protezione civile numero 2026.35. Il codice arancione per rischio incendi boschivi riguarda la zona omogenea IB-05, quella del Lario, che comprende i territori.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Maltempo, scatta l'allerta arancione in provincia di Messina