Dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese, l’allenatore ha commentato la situazione della squadra, sottolineando come si sia passati da una fase di rincorsa allo Scudetto a un rischio di perdere la qualificazione in Champions League. Allegri ha dichiarato che queste sono le dinamiche del calcio e ha evidenziato le difficoltà incontrate dalla squadra in questa stagione. Il confronto con i media si è concentrato sulle recenti prestazioni e sulle sfide future.

Al termine di Milan-Udinese 0-3, partita valida per la 32^ giornata di Serie A, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TeleLombardia'. Ecco, di seguito, le sue parole. Nella tua ultima Juventus quando avete perso la possibilità di vincere lo scudetto avete iniziato a perdere punti. Sta succedendo anche adesso? “Oggi è stata una partita. C’è sempre una partita in stagione che va così. E tra l’altro può essere un’opportunità per noi per il fatto che la Champions non l’abbiamo conquistata. Siamo passati da una rincorsa allo scudetto ad un rischio Champions. Questo fa parte del calcio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri post Milan-Udinese: “Passati da rincorsa Scudetto ad un rischio Champions. Fa parte del calcio”

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