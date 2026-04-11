Il tecnico ha commentato il recente andamento della squadra, dicendo che era giusto fischiarla dopo la partita di oggi. Ha aggiunto che la Champions League potrebbe essere in pericolo se la squadra continua a difendere in modo deludente. Ha inoltre precisato che il momento difficile non è legato al cambio di modulo e ha annunciato che ora si concentrerà sulla prossima partita contro il Verona. Per quanto riguarda Leao, il discorso è stato lasciato aperto.

Una partita da dimenticare quella di questo pomeriggio contro l’Udinese per il Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è intervenuto nel post gara commentando il secco 0- subito a San Siro: “Il cambio di modulo non c’entra nulla, siamo in un momento no perché abbiamo perso tre delle ultime quattro partite. Sono quattro gare che non segniamo e questo non va bene. Oggi abbiamo difeso in maniera disordinata, bisogna tornare a essere lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per rientrare in Champions".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Oggi era giusto fischiarci, se difendiamo così... Ora la Champions è a rischio"

Moretto rivela: “Mateta? Per Allegri non era l’attaccante giusto. Aveva detto …”Il calciomercato invernale è terminato da meno di una settimana e continuano le voci e i retroscena sulle mosse fatte o non fatte.

TS – “Poteva finire male, ora difendiamo lo Scudetto. E se l’Inter…Italia? Il nome di Conte ci sta”2026-04-06 23:52:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, non bisogna dimenticare che...