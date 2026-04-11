Dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro l’Udinese, l’allenatore ha commentato la partita in un’intervista rilasciata a Dazn. Ha sottolineato che la sconfitta deve far riflettere sulla possibilità che la qualificazione in Champions League sia a rischio. In risposta alle domande sul cambio di modulo, ha parlato del passaggio al 4-3-3, senza comunque entrare nei dettagli.

Allegri a Dazn dopo la sconfitta interna 0-3 contro l’Udinese. Gli chiedono del cambio modulo, del passaggio al 4-3-3. “Non è questione di cambio modulo, non c’entra assolutamente niente. Il punto è che nel girone di ritorno per ben quattro volte non abbiamo segnato. E a questi livelli non puoi permettertelo. Oggi abbiamo avuto situazioni per far gol e non ci siamo riusciti. Abbiamo difeso in maniera disordinata, iamo stati troppo frettolosi. Dobbiamo tornare a essere ordinati, lucidi, abbiamo tutte le possibilità per entrare in Champions”. Non è che state rischiando di buttare un anno in un mese? “Il rischio c’è, il calcio è bello anche per questo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “La sconfitta deve farci capire che la Champions è a rischio”

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