In cinque giorni, la squadra ha visto cambiare radicalmente la propria situazione: da una possibile corsa allo Scudetto a un rischio concreto di perdere un posto in Champions League. L’allenatore ha espresso il suo rammarico per questa evoluzione, sottolineando come la squadra sia passata dall’essere una potenziale antagonista all’Inter alla preoccupazione di non qualificarsi più per la massima competizione europea.

di Stefano Cori Allegri e il rammarico di essere passato da possibile anti Inter al rischio di poter perdere addirittura un posto Champions. Il Milan è caduto clamorosamente in casa con l’Udinese. La squadra friulana si è imposta con un netto 0-3 allo Stadio San Siro. I rossoneri hanno così incassato la quarta sconfitta nelle ultime sette gare di campionato. Su questo momento di crisi, ai microfoni di QSVS, si è espresso mister Massimiliano Allegri, che già dopo Napoli aveva ufficialmente addio alla lotta Scudetto con l’Inter. CRISI MILAN «In 5 giorni siamo passati dalla rincorsa allo Scudetto al rischio di perdere la Champions. Dobbiamo darci una sveglia e renderci conto che la Champions non è ancora conquistata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri: «In 5 giorni siamo passati dalla rincorsa allo Scudetto al rischio di perdere la Champions»

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